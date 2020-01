Horacio Orozco tiene la encomienda de que el PT gobierne de nuevo Tuxtepec: Dirigencia Estatal

Tuxtepec, Oax.- En el marco de una asamblea distrital informativa del Partido del Trabajo, el Delegado Estatal de este partido Lenin Lopez Nelio, le dio el espaldarazo, la encomienda, la instrucción al notario público Horacio Orozco para que ese partido vuelva a gobernar esta ciudad.

Ya casi al termino del evento que presidió Benjamín Robles Montoya como diputado federal y líder de este partido en Oaxaca, Orozco Ortíz quien ya fue candidato a diputado local en las pasadas elecciones, llamó al trabajo a las bases petistas para hacer crecer este partido político en la zona y cumplir la meta de convertirse en la segunda fuerza política en la entidad.

Inmediatamente después, Lenin Lopez Nelio tomó la palabra y le dijo a Horacio Orozco que era su responsabilidad hacer que el PT gobernara de nuevo la ciudad de Tuxtepec, a lo que la militancia reunida respondió un un respaldo a través del aplauso.

Orozco Ortíz dijo que deben trabajar para hacer crecer al partido, seguir respaldando a la Cuarta Transformación y apoyar al Presidente López Obrador en la transformación del país.

De su lado Benjamín Robles Montoya pidió a los representantes del PT de los otros municipios del distrito que también se hicieron presentes, como Loma Bonita, Valle Nacional, Acatlán, Chiltepec y otros mas, que redoblen esfuerzos, que sigan por la ruta del trabajo para consolidar la presencia del partido.

De esta forma, este domingo el PT prácticamente arrancó su carrera por las elecciones y los cargos populares para el proximo mes de junio del 2021, en un proceso que legalmente iniciará en el mes de septiembre de este año, y en donde se van a elegir a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales.

