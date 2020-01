Libera STEUABJO instalaciones de CU, reanudarán actividades el próximo lunes

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades de la UABJO, cumplieron con los pagos de la canasta básica para sus cuatro mil 700 trabajadores.

Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO) suspendieron este viernes por la tarde, el paro indefinido de actividades, después de recibir el pago de la canasta básica.

Además de que liberaron las instalaciones de Ciudad Universitaria y las demás instalaciones de la máxima casa de estudios que habían ocupado desde la tarde del jueves pasado.

El secretario general de este sindicato Ariel Luján Pérez, informó que los trabajadores sindicalizados recibieron la cantidad de dos mil pesos y los trabajadores eventuales mil pesos.

Subrayó que los jubilados y pensionados de la organización sindical no fueron afectados, pues a ellos se les cubre esta prestación con dinero en efectivo.

