Japón confirma tercer caso de coronavirus

EXCELSIOR

Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron este sábado el tercer caso del nuevo coronavirus de Wuhan, que se ha extendido a otros países de la región en medio de las preocupaciones sobre una posible pandemia mundial.

Funcionarios del Ministerio de Salud de Japón dijeron que una mujer de unos 30 años originaria de la ciudad de Wuhan, en el interior de China, se quejó de fiebre y otros síntomas después de llegar a Japón el sábado pasado como turista, reportó la cadena NHK.

Los funcionarios agregaron que las pruebas confirmaron que la mujer está infectada con el coronavirus causante de la “neumonía de Wuhan” que ha causado la muerte de 41 personas y mil 287 casos diagnosticados en China.

Los otros dos casos de coronavirus son un hombre chino de unos 30 años que regresó de Wuhan a la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio, y otro hombre chino de unos 40 años que también llegó a Japón desde Wuhan.

Los síntomas de la enfermedad son similares a los de un resfriado y pueden incluir fiebre, tos y disnea (dificultad para respirar). En los casos más graves, la infección puede derivar en neumonía, fallo renal e incluso la muerte.

El coronavirus, que puede transmitirse de persona a persona, ya traspasó las fronteras de China al confirmarse contagios en Japón, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Vietnam, Nepal, Francia y Estados Unidos.

