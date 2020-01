Fortalece IEEPO inclusión de las TIC’s en la educación básica de la entidad

-El director general, Francisco Ángel Villarreal impulsa acciones para que los escolares accedan a los conocimientos de las nuevas tecnologías

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de enero de 2020.- A través del desarrollo de software y plataformas educativas que impulsa el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el 2019 se benefició con acceso en línea a dos mil 747 centros escolares de educación básica pública de las ocho regiones del estado que cuentan con conexión a internet, en atención de 378 mil 451 estudiantes y 32 mil 277 docentes.

Esto representa un impacto positivo en el desarrollo de recursos educativos digitales para el proceso enseñanza aprendizaje con un enfoque inclusivo dentro de las aulas, así como en el acceso a los medios digitales y del conocimiento tecnológico, con el fin de reducir las brechas digitales, como es prioridad del director general, Francisco Ángel Villarreal.

Entre las plataformas educativas se encuentra “Aula de Aprendizaje Digital 2.0”, como una herramienta didáctica que fortalece los campos de formación y que incluyen las aplicaciones Primaria y Secundaria Virtual, Aprende con Realidad Virtual, Utilidades, Interfaz Didáctica Digital para el Desarrollo de la Comunicación Oral –TABI-, para que estudiantes con dificultades de expresión en el lenguaje oral tengan una mejor comprensión de su entorno.

Así también, disponen de recursos didácticos para los campos formativos de pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, de exploración y comprensión del mundo natural y social dirigidos a escolares con necesidades educativas especiales.

En tanto, la plataforma educativa “Guelaguetza de aprendizajes, Atlas digital del estado de Oaxaca” es un recurso didáctico que organiza en un mapa digital la entidad, representa un recurso multimedia acerca de contenidos curriculares relacionados con el contexto propio de cada comunidad y permite conocer la riqueza natural, cultural, lingüística, histórica y social del estado con un enfoque educativo, colaborativo, inclusivo y de respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, con la finalidad de lograr la conectividad a internet de centros escolares, el año pasado se realizaron las gestiones para la instalación correspondiente a la ampliación de la Red en 12.5 k y con ello, a la fecha se cuenta con 571 escuelas con el servicio, en beneficio de tres mil 263 docentes y 70 mil 814 escolares.

De esta manera, el IEEPO fortalece la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación básica de la entidad, para que un mayor número de alumnas y alumnos puedan acceder a estos conocimientos que requirieren en los tiempos actuales.

