Facebook falla, usuarios no pueden ver sus notificaciones

-Los usuarios se quejan por redes sociales de que la sección de notificaciones aparece vacía.

Este 20 de enero de 2020, desde hace algunas horas, varios internautas se han quejado de que la aplicación de Facebook presenta fallas, pues les es imposible acceder a las notificaciones. Aunque el feed de noticias continúa funcionando con normalidad al actualizar la página, y se puede publicar sin ningún problema, la falla de las notificaciones persiste.

Algunos usuarios reportan que al ingresar al ícono de la campana, aparece un mensaje asegurando que “no hay notificaciones”. Por otro lado, algunos aseguran que aunque pueden ver las notificaciones pasadas, no les permite acceder a las nuevas.

Las fallas se reportan principalmente en la aplicación, sin embargo, algunos internautas han mencionado que tampoco pueden acceder a sus notificaciones en la versión web de la red social.

De acuerdo con Downdetector y Outage Report, los países más afectados por este problema son México, Estados Unidos y varios más de Europa, como Alemania, Irlanda, Inglaterra y España.

Hasta el momento, Facebook no ha hecho ningún anuncio al respecto.

