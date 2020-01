Celebrará Jacatepec 77 aniversario de la elevación a municipio libre

-Realizarán actividades gastronómicas para preservar el sabor de los platillos típicos de esta región.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Como cada año este 31 de enero el municipio de Santa María Jacatepec celebrará su 77 aniversario de haber sido elevado a la categoría como municipio libre, por lo que asegura el presidente Víctor Raúl Hernández López, que ya se tienen preparadas diversas actividades culturales y sociales enfocadas en la historia de este municipio.

Explicó que desde muy temprano se trasladarán hasta el panteón municipal para montar una guardia de honor, para conmemorar a los antiguos mandatarios, que lograron esta gesta heroica de que Jacatepec hoy, sea un municipio autónomo, asi también las escuelas de la cabecera municipal presentarán la gastronomía típica de esta región con la finalidad de que se siga preservando esta tradición, para que no se pierda con el paso de los años aclarando que la función principal, es que se mantengan vivos los sabores de los distintos platillos que cocinan en este lugar, para que mantengan siempre su originalidad.

En lo que respecta en este segundo ejercicio de su administración, anunció que hubo algunos cambios ya que el Cabildo, decidió movimientos en la Tesorería municipal, por lo que informó que ahora será Karen Fentanez Hernández quien tome las riendas de este cargo, ya que se aseveró que se busca agilizar el presupuesto de egresos para poder conocer el monto correspondiente a este ejercicio.

Mientras adelantó que en el sistema de salud, los proyectos que se han estado gestionando van encaminados favorablemente a la Construcción de 2 clínicas en las comunidades de Vega del Sol y Cerro de Concha, un proyecto que va avanzando de la mano con el Diputado Irineo Molina, en el cual se ha preautorizado una inversión de 8 millones de pesos, sin embargo espera que el monto sea más extenso pues recalcó, que se requiere de al menos 10 millones de pesos para que estas obras puedan estar concluidas al 100%.

Así mismo explicó que en estos momentos está enfocado con la organización del Plan de Desarrollo Municipal para la priorización de obras y de esta manera, poder conocer las obras que se van a ejecutar en el ejercicio 2020.

