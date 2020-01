Busca Benjamín Robles, erradicar desigualdad social a través de “Caravana Bienestar”

-En lo que respecta al INSABI, dijo que se busca modificar algunas leyes para que a fínales de año el Congreso apruebe los servicios de tercer nivel de manera gratuita.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Federal Benjamín Robles Montoya, arribó a la ciudad de Tuxtepec para inaugurar la “Caravana Bienestar” que se realizó en la escuela primaria Francisco I. Madero, con la intención de brindar servicios de salud a la ciudadanía y comentó que este apoyo, es para acabar con la desigualdad que existe en todo el Estado.

Por otro lado, habló del problema de salud que existe con el nuevo sistema del INSABI y comentó que las iniciativas de las modificaciones sobre este nuevo sistema, es que todos tienen derecho a la salud, asi también explicó que se está trabajando para que a finales de año se apruebe una Ley para que las atenciones en el Tercer Nivel, también puedan ser gratuitas al público en general.

Señaló que el Estado Mexicano debe asumir la responsabilidad de otorgar los servicios de salud de manera gratuita, pues explicó que había más de 20 millones de personas que no contaban con estos servicios, pues expresó que con esta iniciativa, se garantiza que todos los mexicanos podrán contar con un servicio de salud de calidad en cualquier parte del territorio nacional por lo que subrayó, que están trabajando para ir mejorando el sistema.

Se sabe que esta caravana la decidió realizar en esta ciudad Cuenqueña, previo a que este domingo sostendrá una asamblea Distrital donde se conformarán comisiones en el Partido del Trabajo (PT) con miras a los próximos procesos electorales, por lo que se dice que pudiera ser una estrategia política para hacer presencia previo a este evento masivo, que sostendrá con los líderes de la Cuenca del Papaloapan.

