Autoridades de Oaxaca, garantizan abasto de medicamentos hasta marzo

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a la falta de reglas de operación del INSABI, se dejó de comprar medicamentos para pacientes con cáncer principalmente niños, ante la emergencia, el gobernador Alejandro Murat autorizó una partida de recursos propios de 20 millones para llevar a cabo una compra consolidada de los medicamentos.

Además de que se gestionó con una fundación internacional la adquisición de insumos con lo que hay abasto en el hospital de la niñez hasta el mes de marzo, fecha en que se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a regularizar la adquisición gratuita de los medicamentos a los hospitales del país, confirmó el Secretario de Salud (SS) Donato Casas Escamilla.

Dijo que con la estrategia emprendida el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, cuenta actualmente con el 97 por ciento de abasto de medicamentos oncológicos para niños enfermos de cáncer.

Destacó que en el caso del abasto de otros medicamentos para el hospital, a fin de atender otras patologías graves en infantes que reciben atención en 20 especialidades médicas, se cuenta con un 86 por ciento de medicinas e insumos, “aunque siempre va a haber faltantes pero se buscan atender” enfatizó.

Dijo que este 20 de enero comenzaron a llegar, poco a poco, los medicamentos por gestiones del gobierno estatal.

Precisó que de las 24 claves fueron dotadas todas para la atención de 350 niños que están atendiendo por esta enfermedad y les alcanza en promedio para un mes y medio, por lo que hay que seguir haciendo la gestión.

“La Secretaría de Salud lleva a cabo pláticas con funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) a fin de realizar una compra del medicamento para todo el año, pero hasta el momento, tenemos la capacidad para atender a los niños de oncología”.

En tanto el director del Hospital de la Niñez Efren Jarquín González, rechazó que por falta de medicamentos una niña falleciera, “pero sí falleció por el cáncer, recordemos que en algunos casos los enfermos reaccionan bien o hay recaídas y fallecen. Dentro de la historia natural de una enfermedad como el cáncer siempre hay la posibilidad de que el tratamiento fracase y el paciente fallezca. La niña falleció por el estado natural de su enfermedad y todas las recaídas previas que tuvo”.

En entrevista, Sergio Valencia Camarena, padre de menor con cáncer en Oaxaca, habló del desabasto de medicamentos en el hospital de la niñez para pacientes con cáncer.

“En el régimen pasado, con el PAN y PRD de Gabino Cué, hubo desvío de recursos, hoy gracias al gobernador Alejandro Murat se está componiendo un poco, pero nos está pegando muy duro el desabasto de medicinas y la ineptitud por la transición al INSABI”, dijo Valencia Camarena.

Denunció que el gobierno federal por su equivocada política de salud puso en riesgo la vida de 165 menores, que padecen cáncer y requieren de sus medicamentos para ser sujetos de quimioterapias.

Comentarios

