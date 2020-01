Asegura edil de Jocotepec que recibió un municipio desvalijado

-Dijo que no hay transparencia en las obras ya que estas no han sido liberadas

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- A casi un mes de haber tomado el cargo el presidente de Santiago Jocotepec Pedro Escárcega Pérez, dijo que hasta el momento no tiene un inventario de lo que recibió en el Ayuntamiento por parte de su antecesor Salvador Salinas y explicó que es necesario que se dé a conocer ante el pueblo esta situación, pues dijo que no piensa heredar deudas ajenas.

Así mismo, señaló que existen irregularidades en todas las obras entregadas durante esa administración, pues resaltó que hasta el momento no han sido liberadas, sin embargo comentó que ya ha tenido acercamientos con el pueblo para poder sacar los trabajos adelante, pues fue parte de su compromiso al asumir el cargo.

Ante esta situación el edil informó que este domingo se reunirá con sus autoridades para tratar este tema, luego de que en constantes ocasiones han pedido una auditoria en contra de Salvador Salinas, por lo que detalló que la solución se dará este domingo aunque reconoció que hasta el momento, no habido denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción debido a que están pidiendo al ex munícipe a que comparezca ante la asamblea para aclarar los desvíos de recursos.

Por otro lado, dijo que existe buena relación con su equipo de trabajo pues resaltó que la comunicación con su Cabildo es el principal factor para mantener la estabilidad de su municipio, además de que indicó que a cada uno de ellos ya se les ha delegado responsabilidades para sacar al municipio adelante, pues comentó que todos son parte del proyecto en que la ciudadanía Santiago Jocotepec deposito su confianza.

