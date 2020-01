Requiere Loma Bonita 46 mdp, para colector de aguas residuales

-Con esto además buscan que la planta tratadora de aguas residuales trabaje a un 100%, ya que actualmente está operando al 30%

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, dijo que esperan que para este año les autoricen un recurso de 46 millones de pesos para un colector marginal, y sobre todo para que la planta de aguas residuales trabaje al 100%

Explicó que ya hay un colector, pero lo hicieron mal y ya está colapsado, por lo tanto esperan que con este recurso puedan hacer un nuevo colector y así no haya inundaciones en el municipio, esto ya que en temporada de lluvias se inunda la cabecera.

Agregó que sale más barato hacer un nuevo colector que rehabilitar el que ya está, por lo tanto es importante que les autoricen estos más de 46 millones de pesos, para poder evitar que hay más afectaciones en la temporada de lluvias.

El Presidente explicó que la planta tratadora de aguas residuales está trabajando a un 30%, y esto provoca que el agua que no es tratada siga contaminando los mantos acuíferos, por eso la importancia de reactivar la planta al 100%.

El proyecto para un nuevo emisor marginal lo presentaron el año pasado y esperan que en este 2020, la secretaría de finanzas se los autorice.

