Pueblo Mágico de Mitla listo para recibir al turismo en su fiesta patronal

-Hasta el 2 de febrero se podrá disfrutar de actividades culturales, religiosas y deportivas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de enero de 2020.- La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca), extiende la invitación al turismo nacional, extranjero, así como a las y los oaxaqueños a vivir la Festividad Patronal en honor a San Pablo del Pueblo Mágico de la Villa de Mitla.

Este festejo que reúne a la población, inició desde el 14 de enero con actividades religiosas y hasta el 2 de febrero se podrán disfrutar de diferentes eventos culturales.

La directora de Turismo municipal, Mayra Lorena Quero Santiago aseguró que San Pablo Villa de Mitla está listo para recibir al turismo y mostrarles sus creencias, tradiciones, cultura y la grandeza de su fiesta patronal.

En esta celebración, las personas visitantes –dijo-, podrán observar cómo vivimos la fiesta patronal; convivir con la población que a diario, pero sobre todo en estas fechas, muestran su hospitalidad con quienes nos visitan, afirmó.

Destacó que el evento más grande es la calenda nocturna del viernes 24 de enero que inicia alrededor de las 20:00 horas con una duración aproximada de siete horas, que recorrerá alrededor de tres kilómetros al ritmo de la música de ocho bandas tradicionales; este día también habrá concurso de monos gigantes, proyección de video mapping y quema tradicional del castillo en la iglesia de San Pablo.

El sábado 25 habrá mañanitas en honor al santo patrón a las 6:00 horas, y posteriormente torneos deportivos, presentaciones de grupos folclóricos, audición de bandas de música y quema de castillo.

Los siguientes días continuará la celebración con diferentes eventos como presentación de la Danza de la Pluma, regada de dulces, baile de feria anual, jaripeos, cabalgatas, carreras de caballos y otras actividades.

Quero Santiago destacó que este municipio cuentan con la infraestructura hotelera para recibir al turismo que arriba a la población para ser parte de esta festividad, además cuenta con otros lugares de interés como el mercado de artesanías, la zona arqueológica o sus diferentes establecimientos de comida para degustar la gastronomía tradicional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario