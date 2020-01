Podrían aplicar en la Cuenca, más de 230 mdp en infraestructura

-El Subsecretario de planeación e inversión puntualizó que escuchará a los Presidentes y dependiendo lo que soliciten, darán a conocer la inversión a ejercer en la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Subsecretario de Planeación e Inversión Pública, de la Secretaria de Finanzas, Rubén Adrián Noriega Cornejo, dijo que esperan que para la región de la Cuenca del Papaloapan se inviertan alrededor de millones de 239 pesos, cantidad que se aplicó durante el año pasado en proyectos de infraestructura.

En su visita a Tuxtepec, el Funcionario dijo que tienen muchas peticiones de los presidentes municipales, y que iban a analizar cuáles serían los proyectos que aterrizarán y por lo tanto informar el monto a aplicar en la región.

Aunque no especificó cuáles de los 118 proyectos en infraestructura que anuncia el gobierno del estado, sería para la Cuenca, esperan que en proyectos se inviertan alrededor de los 300 millones de pesos.

En cuanto a la entrega de recursos para los municipios correspondientes al ramo 28, y los cuales se habían atrasado, explicó que ya se estaba regularizando estos pagos.

Y es que se esperaba la llegada del Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez, para anunciar algunas obras como la rehabilitación del drenaje del primer cuadro de la ciudad, la terminación de la terminal de autobuses de 2a clase de Tuxtepec entre otras, pero también para anunciar algunos proyectos e inversiones, sin embargo no llegó y en su representación estuvo el Subsecretario, quien se reunió con los Presidentes Municipales de la Cuenca, para escuchar las peticiones de éste.

