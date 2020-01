Piden ambulantes en Valle aplicación de proyecto vial y reubicación

-Señalan que las autoridades deben actuar ya, debido a que existe descontrol total ocasionado por ambulantes foráneos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Comité de ambulantes de Valle Nacional pide a las autoridades municipales que ya dé luz verde al proyecto de reubicación vial y de comercios informales, para que entren en vigor de inmediato ante el desorden que existe en las calles de Valle Nacional.

Señaló Armando Contreras Pérez que el descontrol que existe en la Avenida Juárez, es responsabilidad de los comercios foráneos, por lo que dijo que la autoridad debe ser vigilante para evitar desmanes sobre todo en la Feria anual, en donde más inconsistencia se reporta de los ambulantes que llegan.

En el tema de reubicación de los puestos informales, dijo que presentarán al ayuntamiento un proyecto de reubicación para que todos los puestos sean reubicados en los callejones para que de esta manera, las avenidas queden libres sin embargo, comentó que están esperando la propuesta del Ayuntamiento para ver si concuerdan con lo que ya se tiene planeado para que las calles queden libres, tanto de puestos ambientales como de vehículos que se estacionan imprudentemente.

Por su parte Manuel Mariano Medinilla, explicó que en la actualidad existen 80 puestos ambulantes en toda la población, sin embargo comentó que ya no se permitirán ingresos foráneos para evitar conflictos como en otros lugares y mencionó, que los que están se deben disciplinar y respetar los espacios, para dejar libre las banquetas y asi evitar accidentes.

En lo que concierne a la vialidad, informó que el proyecto que presentara el ayuntamiento contempla ubicar a los vehículos de transporte de todas las comunidades en los callejones y dijo, que están a la espera que este proyecto entre en vigor para el mejoramiento urbano de la cabecera municipal.

