Necesario consolidar INSABI al sistema y fortalecer hospitales con medicamentos: Irineo Molina

-Detalló que existe una pugna sobre la compra de medicamentos a empresas, pues dijo que el Gobierno Federal busca minimizar los precios, para que estos sean accesibles a los usuarios.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Diputado Federal del Distrito 01 Irineo Molina Espinoza dijo esperar que el Instituto Nacional de Salud Bienestar (INSABI) se vaya consolidando con el paso de los meses, pues indicó que el retraso de atención con este nuevo sistema se debe a la pugna sobre la compra de medicamentos a empresas para minimizar los precios y que se puedan fortalecer los hospitales, donde antes daban el servicio del Seguro Popular.

En lo que respecta a las infraestructuras ante la falta de hospitales en la región, dijo que son proyectos largos y costosos y que los Tuxtepecanos no merecen ser engañados con falsas promesas difíciles de cumplir, aunque reconoció que se ha dado un gran paso con la donación del terreno, sin embargo, comentó que aún falta la aprobación de la Secretaría de Hacienda para que pueda concretarse este proyecto como el que significa el hospital de Tuxtepec.

Dijo que la demanda en los servicios de Salud en Oaxaca es muy grande, debido a la cantidad de municipios que existen en todo el Estado, por lo que dijo que se tiene que enfocar primero en las zonas más marginadas para que no todo se centralice en el hospital regional como en el caso de esta ciudad, donde se concentra el mayor número de servicios de toda la región.

Por otro lado aplaudió que la reunión que sostuvieron este día los presidentes municipales de la Cuenca con el Subsecretario de Finanzas Adrián Noriega, pues señaló que en la región hace falta mayor inversión de todos los niveles de Gobierno, pues resaltó que es notable la desatención que existe por parte del Gobierno del Estado hacia la Cuenca del Papaloapan.

