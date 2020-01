El “Mimoso” y la “Herencia Guayacán”, en Fiestas de la Candelaria 2020

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado jueves 23 de enero, se lanzó el programa de actividades de las Fiestas de la Candelaria 2020 en Tlacotalpan Veracruz, las cuales tienen como fecha principales del 30 de Enero al 9 de Febrero.

Como cada año, independientemente de los cientos de actividades culturales, artísticas y religiosas que se tienen durante estos días, se realizan los conciertos masivos en la explanada “Los Jarochos”, los cuales en años anteriores, han tenido grupos y cantantes de talla nacional e internacional.

Para este 2020 la cartelera para los conciertos masivos quedó de la siguiente manera:

Grupo Salsabor – Viernes 31 de Enero – 10:00pm

Luis Antonio López “El Mimoso” – Sábado 01 de Febrero – 10:00pm

Herencia Guayacán – Domingo 02 de Febrero – 10:00pm

Malas Compañías – Lunes 03 de Febrero – 10:00pm

Cabe destacar que todos los conciertos masivos serán gratuitos.

