Jalapa de Díaz poco a poco va retomando su cauce: Jesús Velásquez

-Dijo que la prioridad en su gobierno es darle continuidad a las obras que quedaron pendientes.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente de Jalapa de Díaz Jesús García Velázquez, informó que su municipio poco apoco va retomando su cauce, sobre todo en los trabajos que quedaron pendientes, como es el caso del mercado municipal que se mantiene inconcluso, pero sabiendo que es una obra importante, dijo que es necesario darle continuidad aunque todavía desconoce los pendientes en tema de inversión económica.

Explicó que otros de los pendientes con los que ha tenido que lidiar, es el pago de nómina de sus empleados que se habían inconformado con el retraso de sus salarios, sin embargo, comentó que esta situación poco a poco se ha venido solucionando, por lo que externó que el pago a sus trabajadores se irá reflejando parcialmente, mientras se vaya normalizando el recurso del municipio.

En el tema de seguridad mencionó que hasta el momento los policías municipales se encuentran desarmados y que solo tienen el respaldo de los Estatales, además de que hasta el momento no ha habido un acercamiento con el Gobernador del Estado, ni con la Fiscalía para tratar este delicado asunto, que concierne a la seguridad de los pobladores de Jalapa de Díaz.

Por otro lado dio a conocer que las festividades de San Sebastián fueron suspendidas por el tema de inseguridad, a lo que dijo que fue la misma ciudadanía quien recomendó al Edil que la mejor opción, era no realizar este evento para la tranquilidad de los Jalapeños.

