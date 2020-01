Entre gritos e insultos se suspende comparecencia del secretario de salud

Después de 40 minutos de iniciada la comparecencia del Secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, ante las comisiones delncongreso local en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la Comisión Permanente de Salud de la LXIV Legislatura del Estado de Oaxaca, Emilio Joaquín García Aguilar, decidió suspender la comparecencia, esto, debido a las inconformidades que se dieron por el público asistente mismo que abarroto las galerías, en donde en todo momento durante la intervención del secretario de salud, le recriminaban su falta de honradez y la poca credibilidad de lo que iba exponiendo sobre el uso de los recursos públicos destinados a la salud de las y los oaxaqueños.

En tanto ante los gritos que se repetían en las galerías por parte de trabajadores del ex tinto seguro popular y ante el llamado al orden en repetidas ocasiones por parte del presidente de la Comisión Permanente de Salud, Emilio Joaquín García Aguilar, éste, decidió suspender la comparecencia y posponerla para otra ocasión debido al desorden que se suscitaba al interior del recinto legislativo.

Cabe señalar que a las afueras del Congreso del Estado, los manifestantes integrantes del Sindicato Independiente de Profesionales y Trabajadores en Salud (Sityps), liderados por Saúl Ulises Cortés Maldonado, bloquearon las entradas y salidas en la exigencia de certeza laboral y el pago de la primera quincena de enero 2020

