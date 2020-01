Esperan autorización de recurso para pavimentar camino a Naranjal

-La primera etapa del proyecto contempla más de 1.5 kilometros

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de San José Chiltepec, Martín García dijo que siguen a la espera de que la Secretaria de Finanzas, les autorice recurso para la rehabilitación del tramo que conduce a la comunidad El Naranjal.

Explicó que le hicieron la petición al gobierno del estado, para que se puedan mejorar el camino que conduce al balneario y así aumente el número de visitantes, pero sobre todo se reactive la economía para esta comunidad con la llegada del turismo.

Puntualizó que el proyecto contempla varias etapas en las que estarían trabajando, y la primera sería de 1. 780 metros, posteriormente esperan que una vez que termine este primer tramo, se agilicen los trabajos y así avanzar en la pavimentación hasta esa comunidad-.

Lo que se busca pavimentar serían 9 kilómetros hasta el balneario, el cual recibe hasta 2 mil visitantes durante la temporada de semana santa, sin embargo lo que quieren es que sean más los visitantes que lleguen y para esto es necesaria la rehabilitación, ya que en ocasiones esto provoca que los ciudadanos decidan acudir a otros balnearios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario