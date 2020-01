En audiencia acusado de matar a su mamá, declara ‘que divertido es esto’; reclasifican a matricidio

En una audiencia que duró más de ocho horas, en la que hubo regaños, amenazas y presuntamente lapsos psicóticos del acusado, una jueza de control vinculó ayer a proceso a Diego “N” por ser el principal sospechoso del asesinato de su madre.

Además, la juzgadora ordenó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado en el Centro de Salud Mental de Parras, debido a que comprobó ser paciente psiquiátrico, e incluso, durante la audiencia supuestamente presentó cuadros psicóticos.

“Yo sé quiénes son”, expresó Diego, luego soltó una carcajada y agregó: “Qué divertido es esto”, refiriéndose a los agentes que cuestionaban a uno de dos psiquiatras contratados para realizar un perfil del acusado.

El joven fue detenido el 15 de enero, horas después del homicidio de su madre, la maestra de la Facultad de Economía de la UAdeC, Magdalena Aguilar Dubois, quien fue golpeada en la cabeza en su casa, en el fraccionamiento Las Misiones cuarto sector, en el norte de Saltillo.

En un principio, Diego fue imputado por el delito de feminicidio, pero ayer la jueza lo reclasificó a matricidio porque no existen condiciones que comprueben que el asesinato se cometió por efectos de género.

Los agentes del Ministerio Público señalaron en la audiencia que pese a las 36 horas que tenía de muerta la víctima, el sospechoso no habló a la policía e incluso habría intentado construir una escena del crimen.

Una hora después de esta audiencia que se llevó frente a Diego, la juez otorgó un receso urgente porque el imputado empezó a hacer señalamientos contra los agentes.

“Les pagan un millón de dólares. Vienen de los Zetas. Nadie va a salir vivo de esto, los voy a cortar en pedacitos”, advirtió Diego, por lo que la jueza pidió que lo retiraran a una sala contigua, donde escuchara el proceso junto con sus abogados.

Tras reanudarse la diligencia, un psiquiatra reveló que en la prueba aplicada a Diego éste dijo que es pareja de una sobreviviente del holocausto, por lo que detectó que el paciente sufre psicosis aguda, además de tener antecedentes médicos al respecto.

Por su parte, un neurólogo mostró las pruebas científicas de que el comportamiento cerebral del acusado, no era normal y que tenía un padecimiento psiquiátrico.

“Yo no soy el encargado de decir esto. Pero la experiencia me permite ver que el patrón cerebral que mostró el paciente, es de una persona con autismo o esquizofrenia”, expresó el especialista.

Luego de llamarle la atención a los agentes del Ministerio Publico por no conducirse con objetividad en algunas de las diligencias, la jueza admitió la reclasificación del delito a matricidio.

La defensa solicitó la inimputabilidad del acusado al no contar con las facultades mentales necesarias para continuar en un juicio; sin embargo, la jueza la negó y decidió la vinculación a proceso.

La abogada del imputado aseguró ayer que su defendido cuenta con dos familiares que también padecen esquizofrenia.

El proceso

Enero 15

Es asesinada a golpes la maestra de economía Magdalena Aguilar Dubois. Ese mismo día detienen a su hijo Diego en el fraccionamiento Las Misiones.

Enero 19

Tras la audiencia inicial Diego es imputado por el delito de feminicidio e internado en el Centro Penitenciario de Saltillo.

Enero 23

La jueza reclasifica el delito, lo vincula a proceso por matricidio y ordena que el acusado sea llevado al Centro de Salud Mental de Parras.

Lo que sigue…

El MP tendrá dos meses más para comprobar que su teoría contra el acusado es correcta.

La jueza citó a ambas partes a que en un mes deberán presentar las pruebas de expertos en psiquiatría.

