Bloquean trabajadores del SUTTEBCEO para exigir mesa de diálogo

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Un centenar de docentes del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachilleratos Comunitarios el Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO), bloquearon calles cercanas a Casa Oficial, para exigir la presencia de un funcionario en la mesa de negociación que mantienen sus lideres.

Los inconformes que desde hace tres días han pernoctado en el parque el Llano, denunciaron que luego del recuento de personal que se mantuvo en la Junta Local de Conciliación y donde se demostró que eran mayoría, aun se niegan a dar la firma del contrato colectivo de trabajo.

Erika Santiago González docente del gremio sindical dijo que no hay razón de no otorgar dicha firma, una vez que ha quedado demostrado que son mayoría, por lo que exigió a las autoridades competentes signen esa firma a fin de respaldar a los más de 300 trabajadores que se beneficiarán con las prestaciones laborales que la ley les otorga.

Argumentó que se mantendrán las protestas los días que sean necesarios, para obtener la firma para beneficio de la base trabajadora.

