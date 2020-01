Tras acuerdos, ya circulan urvans en Valle Nacional

-Solo falta determinar el monto que pagará la aseguradora a la familia de la víctima

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras una larga reunión en la comunidad de Chinantlilla, se avanzó en el conflicto de Valle Nacional, luego de que se acordará que la empresa apoyará económicamente a la familia del motociclista que perdió la vida el pasado viernes, a cambio de permitir que las urvans, circulen nuevamente en inmediaciones del municipio.

El Presidente Municipal Rey Magaña, dijo que en la reunión se pidió al concesionario de la urvan involucrada en el accidente, asegurar las unidades, que los choferes estén capacitados, manejen con precaución y sobre todo que no traigan dama de compañía, celular u otros.

Agregó que en estos momentos, están en la vicefiscalía de la región de la Cuenca, para que los peritos hagan lo propio y así determinar cuanto será el monto que la aseguradora pagará a la familia del afectado.

Tras estos acuerdos, a partir de este jueves se restablece el servicio de las urvans, luego de que desde el pasado sábado habitantes de la comunidad de Chinantlilla impidieran que circularán estas unidades, y lo que dejó sin este servicio a los municipios de la región.

