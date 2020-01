Titular de SINFRA asegura que la falta de obras, es por la transición de gobierno y las catástrofes naturales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) Fabián Sebastián Herrera Villagómez, compareció ante las comisiones permanentes del congreso local.

Posterior a la comparecencia fue abordado por los reporteros y al ser cuestionado del por qué no se visualizan obras en el Estado, señaló que “el primer año de gobierno fue atender catástrofes, (inundaciones, temblores, sequía), el segundo año fue la transición de poderes, por tanto no pudieron accesar a los recursos y el 2019, llegó una administración nueva y fue el año en que se gestionaron los proyectos y será hasta el 2020, que se ejecuten”.

En relación a las obras del tren transísmico, señaló que ellos colaboraron en el proyecto ejecutivo y se lo han entregado al gobierno federal, en este sentido la Federación lo ha retomado y está licitando, a las empresas que realizarán los trabajos.

Agregó que los primeros 80 kilómetros en la zona de Salina Cruz se iniciarán en breve, con una inversión federal de 4 mil 500 millones de pesos, dichos trabajos consistirán en rectificar curvas y pendientes, vías y durmientes nuevos.

Herrera Villagómez informó que hasta el 31 de diciembre de 2019, SINFRA ejerció recursos autorizados por 949 millones de pesos para 410 proyectos, divididos en 320 obras, 48 acciones y 42 estudios, aplicables en materia de urbanización, equipamiento urbano e infraestructura, y siete obras en proceso convenidas con dependencias estatales por 20 millones de pesos.

Uno de los diputados que cuestionó el actuar del titular de SINFRA, fue el petista César Morales Niño quien pidió explicara acerca de la grave crisis por la que atraviesa el sector de la construcción en el estado, por la falta de obra pública, lo que ha propiciado el cierre de decenas de empresas y el despido de cientos de trabajadores.

También solicitó que del recurso ejercido detallarán el porcentaje de obras que las empresas Oaxaqueñas consolidadas hayan participado, a lo que el titular respondió que las obras entregadas fue de un 95% para empresas Oaxaqueñas, a lo que el Diputado respondió que en efecto, las empresas oaxaqueñas recibieron obras pero de inversión minoritaria y que las grandes sumas de dinero, se las llevan las que son provenientes de otros estados.

Cabe mencionar que el Secretario fue arropado por un séquito de trabajadores de SINFRA, que abarrotaron el recinto, así como algunos empresarios y diputados del PRI que aplaudieron sus intervenciones.

