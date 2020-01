Oribe Peralta piensa en la MLS; América no lo dejó ir

El veterano delantero de 36 años, Oribe Peralta se plantea ser el próximo delantero mexicano de renombre que vaya a la Major League Soccer de Estados Unidos pues al elemento de las Chivas de Guadalajara siempre le ha pasado por la mente incursionar en el futbol estadounidense, donde actualmente están Javier ‘Chicharito’ Hernández, Carlos Vela y Alan Pulido, tres atacantes aztecas que serán estelares para la temporada 2020.

“Siempre ha pasado por mi mente ir a la MLS, pero al final de cuentas no se ha dado por diferentes circunstancias”, dijo durante la presentación de una alianza comercial en la qué será la imagen. De igual forma se dio tiempo para comentar al respecto de la decisión que ha tomado ‘Chicharito’ y estableció que se dio para tener más minutos en la cancha, lo que no tuvo en su corta estancia con el Sevilla ni en el West Ham United.

“Los jugadores de futbol lo que queremos es jugar y siempre buscaremos la opción donde hacerlo. Si Chicharito tomó la decisión de irse tendrá sus razones y yo lo único que le puedo desear es mucho éxito”, agregó.

Peralta pudo ir a la MLSCuando Peralta terminaba su contrato con el América en junio del 2018, el futbolista estaba teniendo sondeos de la Major League Soccer, en concreto se mencionaba que podía llegar a Los Angeles FC, pues se trataba del equipo de expansión que entraría a la liga de Estados Unidos.

Sin embargo, América no lo permitió pues lo blindó para evitar que se marchara a la MLS; “Obviamente, queremos que se quede en la institución, es una pieza muy importante.

Hoy lo veo mejor que nunca físicamente, es el líder del equipo, ya está identificado con la institución, con la afición, y está dando muchos resultados dentro de la cancha Entonces queremos que siga un buen tiempo más en la institución.

Esperemos que lo podamos renovar y que se retire siendo americanista”, informó en 2018 Santiago Baños durante una entrevista con TDN.

