OMS no declara emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan

La Organización Mundial de la Salud (OMS) optó hoy por no declarar una emergencia internacional ante el nuevo coronavirus inicialmente detectado en la ciudad central china de Wuhan, del que se han diagnosticado más de 600 casos en humanos y 17 muertos.

Tras dos días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, un comité de emergencia formado por expertos médicos de diversos países y convocado por el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó por ahora la posible alerta al ser “demasiado pronto”, señaló el presidente del comité Didier Hussin.

La OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional, que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global

Los números del coronavirus

584 casos han sido reportados a la OMS

17 muertes se han registrado por coronavirus

575 casos -y todas las muertes- han sido reportadas en China

Otros casos han sido reportados en Japón, la República de Corea, Singapur, Tailandia, los Estados Unidos de América y Vietnam

