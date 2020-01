Llegan módulos digitales del Registro Civil al Istmo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de enero de 2020. -“Que la modernización del Registro Civil beneficie a todas las familias de Oaxaca con trámites más eficientes, es el objetivo de la puesta en marcha de los módulos de servicios digitales en la región del Istmo de Tehuantepec”, dijo el director Christian Hernández Fuentes durante su gira de trabajo en esa zona.

Entre los municipios donde se han puesto en marcha están Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Guichicovi, Matías Romero, el Barrio de la Soledad y El Espinal.

Con la nueva tecnología los ciudadanos podrán acercarse a los módulos y obtener de manera rápida y sencilla su acta de nacimiento evitando trámites engorrosos y accediendo así a la certeza jurídica de forma segura y expedita.

El director, en compañía de los oficiales de cada municipio del Istmo, verificó este miércoles el funcionamiento de los módulos, que forman parte de los que se instalaron en la región istmeña.

Hernández Fuentes explicó que habrá personal capacitado para auxiliar a los ciudadanos en los sencillos pasos para la emisión del acta, ya que mediante instrucciones que el usuario puede ir siguiendo en la pantalla, el trámite se realiza en menos de 10 minutos para la obtención del acta de nacimiento con un costo de 97 pesos y de 139 pesos de otro estado de la República Mexicana.

Durante su estancia en San Juan Guichicovi, el titular del Registro Civil dijo que la actuación de los presidentes municipales en la gestión es trascendental para mejorar la atención. “Hoy Oaxaca y el mundo está viviendo a pasos agigantados el crecimiento, la modernización de los servicios generan transparencia, velocidad, que se tenga un servicio 24 horas al día los 365 días del año y que esté al servicio de los 4 mil habitantes de la cabecera municipal y sus 45 agencias”, señaló.

También explicó que el módulo pone al servicio de los istmeños 8.2 millones de documentos, “es un honor todos los días estar trabajando por el Istmo de Tehuantepec y por San Juan Guichicovi, felicidades a todos”, dijo Hernández Fuentes.

Anunció que en este 2020, los módulos de servicios digitales, además de entrega de actas del Registro Civil, tendrán disponible el pago de tenencia y de otros servicios del Gobierno del Estado.

“Con la modernización del Registro Civil se beneficia a las familias de Oaxaca, se mejora la calidad de servicio y se combate la corrupción, es un logro que la administración del gobernador Alejandro Murat hizo posible y que también constituye un ataque frontal a los índices de pobreza y marginación que vive nuestro estado porque tener una identidad jurídica marca el inicio de la vida de los oaxaqueños que pueden acceder a dos derechos fundamentales, salud y educación”.

El presidente municipal de San Juan Guichicovi, Reynel Ramírez Mijangos, agradeció la labor del Registro Civil e invitó a las autoridades auxiliares a informar sobre la nueva forma de realizar trámites.

“Hoy es un día especial, de fiesta, la buena noticia del Gobierno del Estado, a través del director del Registro Civil que nos trae el módulo digital en el que todos los paisanos y habitantes podrán obtener su acta de nacimiento y matrimonio de forma inmediata, nos sentimos afortunados de ser parte de esos 150 municipios a lo largo de Oaxaca que tendremos el servicio”, dijo en el acto inaugural.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario