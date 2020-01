Listo Valle Nacional para el matrimonio igualitario: Registro Civil

-Asegura la oficialía que al igual que en todo el Estado, las parejas del mismo sexo tienen la plena libertad de legalizar su matrimonio.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La oficialía del Registro civil de Valle Nacional se declara listo para la realización del programa gratuito “Bodas Colectivas” y aseguró Laura Yanet Martinez García titular de esta dependencia, que los matrimonios igualitarios son bienvenidos si así se requieren, pues dijo que en este municipio al igual que en todo el Estado, las parejas del mismo sexo tienen también la plena libertad de legalizar su unión si es que así lo desean.

Comentó que las parejas igualitarias pueden tener los mismos beneficios que un matrimonio heterosexual, aunque aclaró que hasta el momento, no se ha inscrito ninguna pareja y señaló que no hay razón para no hacerlo en este municipio.

También explicó sobre los beneficios que traen para las parejas heterosexuales al lograr la legalización de su unión, pues dijo que las parejas que logran contraer matrimonios pueden legitimar a sus hijos, hecho que dan por asentado al ser oficialmente fruto de un matrimonio establecido bajo la Ley.

Asi mismo explicó que este evento está siendo coordinado en conjunto con el DIF Municipal para que oficialmente, este acto pueda ser reconocido no solo por el Gobierno del Estados sino por la propia sociedad, que se rige bajo un gobierno municipal y detalló que se está trabajando con esa instancia para tener un evento de mayor realce, dando Fe a la legalidad de las parejas que hoy en día busca darle certeza jurídica a su relación por lo que informó que todos los requisitos deben de estar en regla.

Por último mencionó que la convocatoria se cierra el 25 de febrero, para que el próximo 28 se dé el acto de matrimonios colectivos en la explanada central de esta población, por lo que dijo que la documentación se estará recibiendo en la oficialía con tiempo y pueda tener en su momento la constancia de matrimonio.

