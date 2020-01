Impulsa Gobierno del Estado atractivos de Oaxaca en FITUR 2020

-El gobernador Alejandro Murat participa en la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, España, donde promociona a Oaxaca como destino turístico por excelencia

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de enero de 2020.- Con el propósito de afianzar lazos y acuerdos que permitan a la entidad la captación de turismo internacional, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa participa en la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo 2020 (Fitur), que del 22 al 26 de enero reunirá en Madrid, España, a representantes de más 10 mil empresas turísticas de 165 países.

En el marco de este encuentro, el Mandatario Estatal destacó los atractivos turísticos con los que cuenta la entidad, y señaló que Oaxaca tiene la infraestructura necesaria para recibir y albergar a visitantes de todo el mundo.

“La gastronomía oaxaqueña permite vivir una gran experiencia”, afirmó al ofrecer una degustación gastronómica que estuvo a cargo de la cocinera tradicional Celia Florian, así como los chefs Alejandro Ruiz, Manuel Baños y Rodolfo Castellanos, y en la que destacó que la gastronomía de la entidad es considerada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco.

En compañía del secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, el Mandatario Estatal señaló que Oaxaca es el lugar ideal para vacacionar no solo en temporadas altas, sino durante todo el año, toda vez que cuenta con una inmensa riqueza de atractivos para vivir experiencias diferentes.

Aseveró que la vasta riqueza de Oaxaca se refleja en cada calle del Centro Histórico, en su arquitectura colonial, monumentos, templos, mercados, museos, galerías, restaurantes tradicionales, la Catedral, el Zócalo, plazas de artesanías y jardines; así como en sus zonas arqueológicas y destinos de playa, que ofrecen los mejores paisajes y experiencias de México.

De esta manera, Murat Hinojosa aseveró que Oaxaca está lista para recibir a visitantes de todo el mundo que deseen disfrutar de un destino espectacular.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Juan Carlos Rivera Castellanos, expresó que Oaxaca se ha convertido en un destino obligado. Detalló que en 2019, la llegada de turistas registró un crecimiento del 8.75%, al recibir 234 mil 416 personas más que en el ejercicio anterior.

Los principales destinos de la entidad –dijo- registraron una ocupación hotelera acumulada anual de 48.31%, lo que representó un crecimiento del 1.57 puntos con relación al año pasado; y la derrama económica alcanzó los 16 mil 584 millones de pesos; superando en un 27.27% la generada en 2018, esto representa 3 mil 553 millones de pesos más.

“Estas cifras nos indican que estamos creciendo, y sobre todo que somos un destino que está cautivando a diversos mercados; por eso venimos a renovar un compromiso con ustedes, a decirles que Oaxaca está preparado para recibir al mundo, que les queremos en casa y que de la mano con prestadores de servicios y de la ciudadanía nos preparamos para brindar lo mejor que tenemos: nuestra hospitalidad”, expresó.

Con sede en el IFEMA, la FITUR 2020 reúne a 165 países y alrededor de 10 mil 190 empresas, entre mayoristas, agencias de viajes, trasporte, turismo de reuniones, de congresos, de salud, de festivales y otros ramos; tecnología, medios de comunicación, asociaciones profesionales, organismos oficiales españoles, organismos de promoción, oficinas nacionales de turismo y otros.

Por cuarta vez consecutiva, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, desarrolla una agenda de trabajo para posicionar a la entidad en el mercado turístico internacional mediante la difusión de su gastronomía, ferias, eventos culturales y turísticos tales como la Guelaguetza.

La participación de Oaxaca en la FITUR 2020 permitirá identificar y captar nuevos socios y distribuidores de todo el mundo; generar reuniones con clientes actuales y potenciales; generar una base de datos de nuevos contactos comerciales y atender a clientes actuales y proveedores.

Así también desarrollar nuevos mercados, posicionamiento de la marca turística, generar cobertura mediática y fortalecer las relaciones con editores y periodistas internacionales; entre otros objetivos en favor de la captación de nuevos clientes y turismo internacional.

Asimismo, se definirá la realización de un press trip a Oaxaca en el que los medios de comunicación más destacados de España como El País, El Mundo, La Razón, ABC, Metrópoli y Viajar, visitarán la ciudad de Oaxaca, Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco.

