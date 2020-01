IEEPO ve con buenos ojos el PTEO, señala que se está analizando propuesta de incluirlo en plan de estudios estatal

-Pide al ejecutivo abrir foros para escuchar e incluir el PTEO como tareas complementarias

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Tras la comparecencia ante las comisiones permanentes del Congreso del estado, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del estado de Oaxaca, el director del instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villareal, precisó que están analizando la propuesta del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca,( PTEO).

Detalló que la nueva ley general de educación a nivel nacional, contempla dentro de su contenido la posibilidad de contenidos regionales y esto permite que en Oaxaca, se pueda atender solicitudes del magisterio como la inclusión del PTEO.

Precisó que es lo que van a discutir en los diferentes foros y pidió al legislativo, que realice mesas de trabajo, foros para tomar en cuenta a todos los que quieran opinar sobre la posibilidad de que el PTEO, sea incluido en la armonización de la ley estatal de educación, con la ley General de Educación.

Enfatizó que el IEEPO ve con buenos ojos toda reforma que implique consolidar los valores que tiene Oaxaca, -como las lenguas originarias, los saberes comunitarios, y contenidos curriculares que puedan favorecer a cada región de Oaxaca-.

No quiso detallar las debilidades o aciertos del PTEO, toda vez que dijo que están en análisis y se enfocarán a que se construyan proyectos, pero dejó en claro que en Oaxaca, se ejercerá y se concretarán al programa oficial de educación y el PTEO, vendrá a hacer tareas complementarias a lo establecido por la Federación.

Cabe mencionar que la comparecencia se realizó sin mayores contratiempos, ni presencia del magisterio oaxaqueño.

