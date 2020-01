Habitantes de Mazatlán Villa de Flores piden anulación de sus elecciones

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de ciudadanos de Mazatlán Villa de Flores, bloquearon las inmediaciones del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para pedir la anulación de la elección del 30 de noviembre en ese municipio.

Este día iniciaron los bloqueos carreteros en la región y en la ciudad para defender de quien aseguran fue el triunfo Eraclio Martínez García, aunque perdió por 28 votos.

Para este día se instalaron en la calle de Amapolas con Sauces en la colonia Reforma en las instalaciones del órgano electoral.

De acuerdo con Hitler Martínez García, es inválido el proceso donde salió triunfador Rogelio Rosas Blanco por las irregularidades que se dieron, entre ellas, no aparecieron 200 ciudadanos en el padrón de votantes.

A esas personas se le violaron sus derechos para participar y por eso, buscan un recuento y una nueva elección, señaló.

Acusó que se integró un consejo amañado, así como la intervención supuestamente, del delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Melquiades Rosas Blanco para beneficiar a su hermano en la contienda.

Por eso, supuso que utilizaron los recursos del gobierno federal para esta elección.

