Garantiza IEEPO el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación inclusiva y con equidad: Francisco Ángel Villarreal

-Al comparecer ante diputados y diputadas del Congreso local, el director general del IEEPO destacó que las niñas, niños y jóvenes son el centro del proceso educativo

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de enero de 2020. -El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal afirmó que hoy como nunca, el Gobierno del Estado reitera a través de los hechos su firme compromiso con la educación, el cual se patenta con la entrega de equipamiento escolar, el fortalecimiento de servicios educativos y la aplicación eficiente de programas y acciones de carácter educativo.

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXIV Legislatura local, en el marco de la glosa del Tercer Informe del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que se trabaja “con intensidad y compromiso para reconstruir el tejido social de Oaxaca, privilegiando el diálogo, la tolerancia, conciliación y la construcción de acuerdos, por encima de voces y posturas que exigen reprimir o coaccionar”.

Tras indicar que los logros y acciones obtenidos en los últimos meses son testimonio del proceso de transformación y la nueva política educativa que vive la entidad, destacó la relación de respeto y diálogo permanente con el magisterio, a fin de atender sus demandas en el marco de la Ley, sin olvidar que la prioridad y objetivo común es garantizar el derecho a la educación de la niñez y juventud.

“Con el esfuerzo y la participación de todas y todos, estamos fortaleciendo la educación de las y los oaxaqueños para consolidar una sociedad más justa, igualitaria y próspera teniendo como centro del proceso educativo a las niñas, niños y jóvenes de la entidad”, enfatizó el Director General del IEEPO.

Expuso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha recibido en 10 ocasiones a la dirigencia magisterial y se han llevado a cabo 11 Mesas Tripartitas de Trabajo, entre la Secretaría de Educación Pública, el IEEPO y el magisterio, a partir de las cuales, se han logrado importantes avances en la solución de temas educativos actuales y rezagados desde el 2014.

Entre estos mencionó la contratación de más de mil 400 normalistas egresados de las generaciones 2016-2017 y 2017-2018 y rezagados; la basificación de 2 mil 111 docentes que contaban con un contrato temporal; la autorización por parte de la Federación de 125 millones de pesos para la atención de la primera etapa de las 3 mil 215 incidencias administrativas y en educación secundaria la asignación de más de 17 mil horas para mil 500 docentes, así como la contratación de más de 500 maestras y maestros no normalistas.

Inversión de 497 MDP para 10 programas educativos

En su comparecencia, el Director General del IEEPO informó que resultado de una incesante tarea de gestión del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se ejercieron 497 millones de pesos de la Federación para 10 programas educativos, que se ejecutan en Oaxaca en beneficio del alumnado de la educación básica.

Entre otros, detalló los avances de los programas Escuelas de Tiempo Completo, que benefició a 77 mil 144 estudiantes y 4 mil 795 trabajadores de la educación de 906 escuelas, de Convivencia Escolar que brindó capacitación a mil 440 asesores técnicos pedagógicos y supervisores; así como del Programa Nacional de Becas en beneficio de 618 jóvenes que son madres o se encuentran embarazadas.

En educación indígena mencionó que en un ánimo de corresponsabilidad y trabajo coordinado con la SEP y el magisterio, el Gobierno de Oaxaca entregará 400 becas a jóvenes con bachillerato terminado y nativos de las comunidades, para incorporarse a la docencia dentro de su misma localidad, lo que permitirá atender la demanda de docentes existente en algunas comunidades originarias.

En el equipamiento de escuelas públicas de educación básica, puntualizó que el año pasado se beneficiaron a más de 78 mil estudiantes de 874 escuelas, a través de una inversión superior a 60 millones de pesos, que sumado a lo invertido en los años 2017 y 2018, resulta un total de 170 millones de pesos.

