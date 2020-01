Este es el primer avión militar hecho por mexicanos en Oaxaca

Con fuente MéxicoDesconocido

México camina hacia el progreso y la vanguardia, muestra de ello es la reciente creación del primer avión militar diseñado por mexicanos en Oaxaca, que ademas de bajar costos tendrá la mejor tecnología.

De acuerdo con Raúl Fernandez, director del Traylfer, esta aeronave fue desarrollada al 100% con tecnología mexicana. Si bien en México se produjeron aviones militares durante los años 60, los diseños eran una copia de una avioneta Cesna. Entre las novedades del aeroplano se encuentra que posee una hélice para el despegue y que se activa en casi de fallas.

Por su parte, Oaxaca Aerospace, empresa filial armadora de tanques buscó utilizar los más recientes softwares para crear el nuevo avión cuyo costo es de 30 millones de dólares.

Aunque el costo pareciera ser elevado. es 70% más barato que otras aeronaves producidas en el mundo. Sobre ello declaró:

Nosotros tenemos Software de diseño aerodinámico que nos permite actualizarnos a nivel mundial. Ahora el diseño es original, no parecido a ningún otro.

Sumado a ello, otra de las ventajas es que el diseño se trata de un elemento totalmente innovador, ya que los producidos en el resto del mundo son modificaciones de diseños de los años 50 y 60. Por su parte. el avión creado por Oaxaca Aerospace es una nueva generación.

El avión militar del futuro

Además de la reducción de precios, el avión de ataque P-400T Oaxaca Aerospace consume menos cantidad de combustible.mientras que otros aeroplanos usan cerca de 60 galones de turbosina, el oaxaqueño rinde con solo 15. por si fuera poco, este diseño puede volar de noche, cosa que otros de su tipo difícilmente pueden hacer.

En cuanto al armamento, Fernandez señaló que hay un acuerdo con la secretaría de la Defensa Nacional. Oaxaca Aerospace no puede colocar armamento al avión, ya que esto solo corresponde al Ejército Mexicano.

Finalmente,Oaxaca Aerospace se encuentra en proceso de búsqueda de inversionistas con el objetivo de producir el avión en serie en 2022.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario