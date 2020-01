Centro de salud de San Bartolo y hospital de Jalapa, obras que podrían avanzar en este año

A través de gestiones están buscando que estas dos obras terminen

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario de la Subsección 03, del Sindicato de salud Isaías Ramos Aragón, puntualizó que este año posiblemente se inicien los trabajos del centro de salud de San Bartolo, así mismo podría terminarse el hospital de Jalapa de Díaz.

Dijo que el Diputado Federal, Irineo Molina está interesado en que se terminen estas 2 obras, y las cuales están en puerta y esperan que se realicen, ya que el centro de salud lo demolieron en el año 2018 y el recurso desapareció; y en lo que respecta al hospital de Jalapa de Díaz, es una demanda que se ha tenido desde hace varios años, tanto por los habitantes como de parte de los presidentes municipales.

Señaló que ellos siguen en la postura de presionar para que los centros de salud y hospitales se terminen, y así se le dé un servicio adecuado a la ciudadanía; explicó que otros de los servicios que se deben de mejorar es el del hospital regional de Tuxtepec, el cual además de que se necesita de una mejor infraestructura, se tienen varias limitaciones.

El Secretario de la subsección 03, dijo que ante la falta de medicamentos, es importante que el gobierno federal investigue si se está haciendo lo correcto en cuanto al recuso que destinan para la compra de medicamentos, ya que aseguró que en la región se sigue teniendo con el abasto de medicamentos.

