Cafeticultores de Valle, agradecen ser tomados en cuenta

-Aseguran que gracias a los eventos sociales y culturales, han logrado promover más a su comunidad Rancho Grande.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante las actividades culturales que plantean realizar con respecto a las diversas Ferias en el municipio de Valle Nacional, productores de café orgánico de la comunidad de Rancho Grande, agradecieron al gobierno municipal por darles la facilidad de promocionar sus productos en este tipo de eventos, en donde intentarán relanzar la producción de Café Ñeey como uno de los mejores de la región, asi lo dio a conocer Felipe Fercano Hernández Presidente del Consorcio Cafetalero.

Dijo que gracias a estas actividades culturales, se ha logrado promover la comunidad de Rancho Grande, donde turistas nacionales e internacionales han visitado los campos de cultivos, además de conocer el proceso y elaboración de los granos de café que posteriormente se convierten en el polvo tostado, para que de esta manera se convierta en una de las bebidas más sofisticadas en la actualidad sin distinción de estatus social.

Así mismo explicó que no solo se trata de vender su producto en esta feria, sino que le dan la oportunidad de ampliar el mercado para distribuir el café Ñeey, es por eso que mencionó que se sienten agradecidos por tener esta oportunidad, de dar a conocer a otras regiones la calidad de café que se produce en esta región chinanteca.

Ante la promoción de que en estos eventos, no se contempla utilizar productos desechables, dijo que como productores del campo también existe una responsabilidad de hacer algo por el calentamiento global.

Por otro lado añadió que se sigue cuidando el hábitat de la región al no usar pesticida para combatir las plagas y señaló, que han sido amigables con el medio ambiente buscando que la producción de café sea 100% orgánico.

