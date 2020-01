“Vive Latino” se convierte en Festival Sustentable, reforestarán zonas en la Sierra de Oaxaca

Con fuente OaxacaNoticias

“El Vive Latino y otros festivales organizados por nosotros llevarán el término de sustentabilidad con acciones ambientales. Cambiaremos y dejaremos de utilizar plásticos, los vasos de cerveza serán fabricados con cebada, se cancela el uso de popotes, todos los utensilios serán biodegradables, se separarán todos los residuos con especificaciones claras, tendremos contenedores especiales para colillas de cigarro y poder reciclarlas después, evitaremos también el uso de lonas plásticas”.

Lo que busca el festival en su edición número 21 es evitar tragedias ambientales como la contaminación de ríos en estados de la República, además asegura el director que se reforestarán zonas, principalmente en la sierra de Oaxaca.

“Uno de los ejes de cambio es la educación ambiental, hay otros importantes como la pobreza o la hambruna, pero hoy que se ve que todos quieren cambiar es momento de hacerlo”, señala.

Otra forma en la que buscan reducir la huella de carbono es motivar el uso del transporte público para disminuir la contaminación por el uso de vehículos mediante la iniciativa “regreso seguro”.

“Reforestando cerramos el círculo, es el cambio que debemos dar, fijarnos una meta, sí se puede. De un día para otra ya no se usan bolsas de plástico, todos cambiamos, esto para muchos podrá haber sido un pequeño cambio en nuestras vidas cotidianas, pero que tiene un gran impacto en el ambiente de forma positiva”, señala.

El diseño del cartel del Vive Latino representa un contexto social en el que se desarrolla el festival, en este caso, “es una lucha que debemos pelear todos y debemos ganar”, explica Ely Guerra, conductora y cantante de esta edición, “Tiene un lobo mexicano y un jaguar, son animales de nuestro país que están en peligro de extinción, simboliza que es una lucha por el planeta cuando la naturaleza rodea el puño arriba que significa que libramos una batalla, tiene inclusión retratada en el lenguaje de señas que dicen 20 y 20, por el año”, agrega detallando cada elemento del diseño del cartel.

El festival, detalla Puig, siempre ha sido incluyente y para ellos ha sido natural la equidad de género pues desde sus inicios invitan artistas y la mayoría de su equipo son del género femenino.

“No nos parece tema, siempre hemos sido incluyentes desde la primera edición en 1998, hay mujeres en el equipo y en el talento”.

El Vive Latino se llevará a cabo los próximos 14 y 15 de marzo. Además de música tendrá lucha libre, funciones de stand up, tianguis de mercancías, actividades para los niños y por primera vez tendrá venta de libros a través del Fondo de Cultura Económica. En el cartel figuran grupos como 31 Minutos, Zoé, Guns N’ Roses, The Rasmus, DLD, Babasónicos, Los Tucanes de Tijuana, entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario