Varados 500 migrantes en la ribera del río Suchiate en Guatemala

NOTIMEX

Al menos 500 personas migrantes que no lograron ingresar a México durante el fin de semana, esperan este martes en las orillas del río Suchiate, del lado de Guatemala, para reagruparse e intentar nuevamente de atravesar el cruce fronterizo y seguir hacia Estados Unidos.

Un grupo considerable de las personas en tránsito optaron por permanecer a la intemperie y a la espera de una nueva oportunidad para ingresar por Chiapas.

Mientras tanto, otro grupo, en su mayoría personas provenientes de San Pedro Sula, Honduras, optó por regresar a los albergues y la casa del migrante, ubicados en la localidad fronteriza de Tecún Umán, Guatemala, según informaron medios locales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, algunos de quienes lograron atravesar la frontera, se acercaron a agentes migratorios para solicitar información sobre los programas en México, sin embargo, muchos de ellos mantienen su objetivo de llegar a EE.UU.

La Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) informó que el gobierno de ese país ha solicitado la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para atender a quienes se han quedado temporalmente en Guatemala, según declaró el presidente Alejandro Giammattei.

El Ejecutivo guatemalteco expuso que se puso a disposición de las personas migrantes un sistema de transporte que fue coordinado con el Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario.

Desde el fin de semana, la policía mexicana ha buscado contener el flujo migratorio en la frontera con Guatemala, después de que la primera caravana migrante de 2020 partiera de Honduras el pasado 15 de enero.

