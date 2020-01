Transportistas se dividen pasaje, ante desacuerdos para solucionar conflicto en Valle

-Las camionetas de servicio mixto se encargan de llevar de Valle Nacional a Jacatepec y desde ese punto, le corresponde a las urvans a su destino final Tuxtepec o viceversa.

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Concesionarios de transporte urvan de la ruta Valle Nacional-Tuxtepec, se encuentran en la carretera 175 a la altura del municipio de Santa María Jacatepec, donde iniciaron actividades desde este lugar ante las pérdidas económicas que han registrado en los últimos días, luego de que la Secretaría de General de Gobierno (SEGEGO), no creara las condiciones viables para entablar el dialogo con la familia de la víctima para llegar a un acuerdo.

Se esperaba que este martes el conflicto terminaría con la reunión que sostendrían en la comunidad de Chinantlilla, sin embargo la Dirigencia de la empresa de Transporte no se presentó, argumentando que no había las garantías de seguridad para sus representantes jurídicos y Dirigentes, al asistir a esa comunidad que se encuentra molesta por la muerte de uno de sus pobladores, por lo que consideraron inviable esta reunión ya que aseguran que este acuerdo, se debe llevar en la Fiscalía.

Aunque se negaron a dar una declaración, los conductores y concesionarios de esta empresa de transporte, comentaron que llegaron a un acuerdo con el servicio mixto de pasaje y carga, para que las camionetas trasladaran a los pasajeros desde Valle Nacional hasta Jacatepec y que desde ese punto las empresas TUXVAN, VANTUX, OTUXVA, Transportes Tuxtepec y Águilas del Valle, se encargarían de transbordar a los usuarios a su destino final que es en ese caso la ciudad de Tuxtepec y viceversa.

Por otro lado se rumora que la comunidad no está de acuerdo con el pago de la reparación de daños que pretende pagar la aseguradora de la unidad imputada, pues aseguran que es una burla, lo que ha detenido también las negociaciones y piden que los dirigentes se hagan presentes para llegar a un mejor arreglo y así, liberar las 2 unidades que se encuentran retenidas desde la noche del viernes, día en que ocurrió el accidente.

De nueva cuenta se programó otra audiencia para el sábado 25 de enero sin embargo, se desconoce dónde sería esta reunión ya que los concesionarios están pidiendo un lugar neutral, mientras que los inconformes piden esa reunión en su comunidad, asegurando que se respetaría la integridad de los presentes.

