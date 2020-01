Trabajamos por los pueblos indígenas y afromexicano: Laura Estrada

Oaxaca, Oaxaca.- Laura Estrada Mauro, diputada local por Tuxtepec e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y Migración del Congreso de Oaxaca, enfatizó que garantizar el derecho a la consulta de los pueblos, es una prioridad para el Poder Legislativo.

En este sentido, informó que se desarrolló un Foro Estatal para presentar ante asociaciones, organizaciones, académicos y autoridades municipales, el proyecto final de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca.

Explicó que garantizar el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades, permite a sus habitantes informarse sobre los beneficios o daños que puede provocar el desarrollo de algún proyecto en sus territorios.

También, reconoce el derecho que tienen las comunidades para otorgar o negar algún permiso, para la construcción de un proyecto o la implementación de una disposición administrativa o legislativa.

Para llegar a esta última etapa de la Ley de Consulta Indígena –dijo- se llevaron a cabo foros informativos y consultivos, donde habitantes de los pueblos indígenas y afromexicano externaron propuestas y observaciones.

El proyecto de Ley de Consulta Indígena, será presentado para su discusión y votación ante el Pleno de la LXIV Legislatura, integrado por las 42 diputadas y diputados locales.

Por último, Estrada Mauro aseguró que en Oaxaca, ninguna decisión trascendental será tomada sin escuchar la opinión y obtener el respaldo de los pueblos.

