Trabajadores de gobierno piden auditoria a dirigencia de Burócratas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores burócratas solicitaron una auditoria a por lo menos cuatro gestiones de dirigencias sindicales pasadas, debido a descuentos y aportación de cuotas sindicales, que se les aplican sin conocer el destino y uso de estos recursos.

Constantino de Jesús Valeriano sostuvo que exigen una revisión exhaustiva, dado que regalos y todo lo que da la actual dirigencia sale de las mismas aportaciones de los sindicalizados.

Dijo que ven irregularidades desde la dirigencia de Juan Rosas Herrera, quién ha demostrado que está detrás del actual dirigente sindical.

“si nos descuentan 50 pesos a cada trabajador por 13 mil burócratas que hay, es mucho dinero que no se ve a dónde va”.

Sobre la reforma estatutaria, dijo que se hizo una propuesta desde el 2006 que no convino a los intereses de las dirigencias, que velan por su bien propio y no el bien común de la base trabajadores, ya aseguran que en cada proceso electoral ellos manejan a su antojo la elección de la nueva dirigencia.

Aseguro también que Juan Rosas, tiene al sindicato a merced del gobierno del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario