Taxistas bloquean calles de Oaxaca, para pedir diálogo con el edil

-Piden que reglamento sea parejo y no haya favoritismos hacia otros sitios

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El secretario General de “Sitios Alameda” Rodrigo Mendoza Barranco, señaló que la movilización de este día fue porque ya tenían un año pidiendo audiencia con el edil de Oaxaca Oswaldo García Jarquin, pero que solo de esta manera -cerrando calles- los atendió el presidente municipal.

Detalló que buscaban el diálogo para tratar temas sobre vialidad e invasión de rutas y se deslindó de negociar infracciones a favor de sus integrantes

Entre los planteamientos que le hicieron al edil, argumentó que en cuestión de accidentes haya autenticidad de las facturas y que no los quieran llevar enseguida al corralón, si no que les den tiempo para poder arreglar la situación en el momento.

Así mismo que no hay operativos para impedir que taxistas de zonas conurbadas “hagan base” en la zona que a ellos les corresponde trabajar

Indicó que tras la reunión hubo acuerdos e informó que en un mes, realizarán un nuevo encuentro con el presidente municipal.

Aseguró que ellos se encuentran en la mejor disposición de diálogo y de acatar las disposiciones del reglamento, “si se tiene que retener algún documento para que se cumpla con el pago adelante”, “cuando alguna de nuestras unidades sea sancionada pues ni modo, tenemos que acatarnos a la disposición de la policía víal”.

Por ese motivo pidió “que sea parejo el asunto” y que no haya favoritismo hacía taxis de otros colores.

El bloqueo de los taxis del sitio Alameda se realizó en la avenida Independencia, en su cruce con Galeana, Crespo y Victoria entre otras.

El contorno del parque Morelos, también se cerró a la circulación por la presencia de estas unidades que, en primera instancia, llegaron y se colocaron en un carril para después cerrar calles.

Por último el secretario general se disculpó con los ciudadanos por la afectación del cierre de calles.

