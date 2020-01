Se quedan sin transporte público más de mil tuxtepecanos, empresa suspende servicio

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax.- Más de mil personas de la colonia el sureste primera etapa de esta ciudad, se quedaron sin servicio de transporte público en la modalidad de urbano, luego de que esta mañana el representante de la empresa que ofrecía el servicio informó al comité de colonos que ya no lo brindarían mas.

El representante de la empresa no dio mayores explicaciones a los vecinos de esa colonia, y solo les dijo que a partir de este miércoles ya no podrían darle el servicio.

La colonia “El Edén” es también perjudicada en la falta de servicio que desde hoy ya dejo rodar por esta ruta, en donde al menos ochocientas personas que viven en el sureste primera etapa y unas 500 más que ocupaban el urbano en el Edén han quedado incomunicados ante la falta de transporte.

El presidente de colonia el sureste primera etapa informo a sus colonos por medio de un mensaje en sus redes sociales locales, que por la tarde llevarían a cabo una reunión con algunas líneas de transporte en Tuxtepec para ver la facilidad de obtener un nuevo servicio de otra empresa, ya que los urbanos que pasan sobre carretera dejan muy lejos de sus viviendas a los colonos de las colonias “El Edén” y “El Sureste primera etapa”.

