Los taxistas quieren que les perdonen infracciones y daños: Presidente de Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oax.- El Presidente Municipal de la ciudad de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, dijo que el verdadero motivo por el que se movilizaron los taxistas del sitio Alameda la mañana de este miércoles en el primer cuadro de la ciudad, fue porque piden que se les condonen infracciones y daños que han cometido en accidentes viales.

En una entrevista a medios de comunicación el edil dijo que despues de una reunión con la dirigencia de los taxistas, las peticiones nada tienen que ver con incumplimientos por parte del gobierno municipal, sino mas bien quieren que sean condonadas una serie de infracciones que diversos taxis han cometido.

Explicó que una de las peticiones tiene que ver con un accidente en donde resultó dañado un semáforo y quieren que no se lo cobren al taxi que lo dañó, por lo que el edil capitalino lanzó la pregunta ¿ a los ciudadanos les condonan las infracciones?

García Jarquín lamentó la actitud de los taxistas de la capital, pues dijo que son beneficiarios de una concesion, ya sea estatal o federal y deberían cumplir con las normas y reglas de transito y con las acciones como las de hoy por la mañana no solo dañan la imagen de la ciudad de Oaxaca sino también los derechos de terceros.

