La instancia de la mujer sigue trabajando en beneficio de la juventud ojiteca

Redacción

Continúan impartiendo talleres en las escuelas, en esta ocasión tocó la Primaria Multigrados “Dr. Victor Bravo Ahuja” de la comunidad Villa de Guadalupe, en el municipio de San Lucas Ojitlán.

Tema: “Bullying=Acoso Escolar, ¿Existe en mi escuela?”

La finalidad es informar a los niños y niñas, hacerles desarrollar la empatía y dar estrategias a los profesores sobre el tema del acoso escolar es de vital importancia para erradicar la violencia desde temprana edad.

Agradecieron al Director de dicha escuela Profesor Onofre Felipe Castillo por la invitación y por preocuparse por la salud mental de sus alumnos.

Así también a la Presidenta del DIF Municipal Karina Moreno Pereda por acompañarnos y aportar un obsequio a los niños y por seguir permitiendo este proyecto en su municipio y por todo el apoyo que ha brindado.

Reiteraron la disposición por parte de la Psicóloga Melina Antonio Hernández para acudir a todas las escuelas que nos requieran el servicio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario