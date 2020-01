Integrantes del SUTTEBCEO estallan huelga indefinida, piden contrato colectivo

Graciano Gómez.

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO) aseguran haber acreditado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, contar con la mayoría de adheridos por lo que el gobierno de Alejandro Murat ofreció firmar el contrato colectivo de trabajo que por ley les corresponde, sin embargo no cumplió por lo que decidieron estallar una huelga indefinida hasta alcanzar una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Encabezados por el secretario general, Celestino Jiménez Aparicio, marcharon los agremiados esta noche hacia Casa Oficial, donde colocaron sus casas de campaña sobre las banquetas.

“El jueves 9 de enero tuvimos una plática con el gobernador, nos pidió que demostraramos mayoría, el día sábado 11 fue el recuento y mostramos mayoría, el día lunes 13 lo abordamos en ciudad administrativa en la presentación de las autoridades municipales y nos dijo que el día jueves 16 nos atendería y es la fecha que no tenemos respuesta de cuando nos va atender por eso nos estamos manifestando y nos quedaremos aquí hasta resolver nuestra demanda” señalaron los sindicalizados.

En este sentido al ser cuestionados sobre si es legal o no la huelga , refirieron que el artículo 451 les da la facultad de realizar dicha acción toda ves que para suspender los trabajos se requiere de la mayoría de los trabajadores y ellos ya acreditaron contar con el respaldo de dicha mayoría.

Así mismo reafirmaron que no se levantarán por ningún motivo de la huelga hasta que el gobernador los atienda para firmar el contrato colectivo, no descartaron mayores movilizaciones en la capital Oaxaqueña y a nivel federal , pues aseguran están violentando el derecho de sus agremiados.

