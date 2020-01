INE da de baja a más de 4 mil ciudadanos del padrón electoral, en Tuxtepec

-Esto porque tenían credenciales con terminación 2019

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 01 Distrital del INE, Roberto Granillo Ayala, señaló que son alrededor de 4 mil 956 los ciudadanos que tienen que renovar su credencial con terminación 2019, porque ya fueron dados de baja del padrón.

Explicó que no hay una fecha para que estos ciudadanos que ya fueron dados de baja del padrón acudan al módulo a renovar su credencial, dijo que al no estar vigente esta identificación y no poder utilizarla para hacer algunos trámites, es cuando acuden a renovarla.

Estas credenciales fueron dadas de baja desde el 1 de enero de este año, y esperan que esta cifra que es de más de 4 mil ciudadanos, disminuya pronto, además de que han visto un incremento en el módulo de credencialización.

Pidió a los ciudadanos acudir a actualizar su identificación, presentando los documentos principales que son el acta de nacimiento, la curp y un comprobante de domicilio.

Así mismo, el Vocal del Registro Federal de Electores informó que este 23 de enero el modulo itinerante va a estar en el municipio de Valle Nacional, el 24 en la comunidad de Arroyo de Banco, el 27 en Cosolapa, el 28 en Acatlán de Pérez Figueroa, el 29 en Vicente Camalote, el 30 en Temascal, y el 31 en Reforma.

