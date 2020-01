Ignacio Dinenno es nuevo jugador de Pumas

Los Pumas arrancaron con buen sabor de boca en el Clausura 2020 de la mano de Michel; con 4 unidades, pareciera un torneo para ilusionar a la afición. Y si eso aún no es suficiente para los radicales, hoy en el club dieron una gran sorpresa.

Ignacio Dinenno ha sido confirmado como nuevo delantero de Pumas; esta tarde el club universitario lo oficializó en sus redes sociales con un post dando la bienvenida. Argentino, proveniente del Deportivo Cali de Colombia donde en el último año marcó 8 goles en 27 encuentros.

Pumas será la séptima camiseta que defienda a los 25 años, esperando que se conecte rápidamente con el estilo ofensivo del equipo y por qué no… soñar con una temida dupla González/Dinenno.

