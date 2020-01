Hija de Vera Carrizal denuncia violación a sus derechos durante cateo de fiscalía

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- En conferencia de prensa Ashley Vera hija de Juan Vera Carrizal, ex diputado señalado como presunto responsable del ataque a la saxofonista oaxaqueña, denunció una serie de violaciones a sus derechos durante el cateo realizado la madrugada de este miércoles por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Acompañada de su asesora juridica, Maribel Pérez Santaella, aseguró que en ningún momento les fue mostrada dicha orden de cateo, además de que los agentes estatales, ejercieron violencia de género en contra de tres mujeres, que no tienen nada que ver con la investigación que se está llevando a cabo.

“El día de hoy se realizó un cateo fallido y violatorio a derechos humanos, en donde la Fiscalía y los agentes estatales de investigación manifestaron que llevaban una orden de cateo que en ningún momento mostraron, que no dejaron pegada en la puerta, fueron entre 30 y 40 elementos que se presentaron con armas largas como si se tratara de delincuencia organizada”, dijo la abogada.



“Golpearon a las mujeres que presentan moretones, rasguños y hematomas, también violentaron a menores de edad, los agentes estatales se llevaron teléfonos celulares, iPads y discos duros”, agregó la representante legal.



Por su parte la hija de Vera Carriza, Ashley Vera, visiblemente alterada, mostró a mediados de comunicación moretones en muñecas y abdomen y puntualizó, que fue agredida físicamente por la persona que lideraba el cateo, “me golpeó a puñetazos, a una de mis hermanas la patearon, a mi sobrina menor de edad la esposaron”.

Añadió que debe quedar claro que ellas son respetuosas de la investigación que está realizando la Fiscalía en contra de los probables responsables del ataque a María Helena, “queremos que se esclarezcan los hechos y que la Fiscalía llegue a la verdad de lo que sucedió, pero no por eso va a violar los derechos humanos de personas que también son víctimas que no tiene nada que ver en la investigación”.

Responsabilizó a la Agencia Estatal de Investigaciones, pero sobre todo al Fiscal de Oaxaca Rubén Vasconcelos Méndez, de cualquier cosa que le suceda a ella o a cualquier integrante de su familia, “Yo no creo en la fiscalía de Oaxaca, yo no creo en las autoridades de Oaxaca”, señaló.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario