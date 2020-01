Filmada en Oaxaca, Netflix estrenará la serie “Desenfrenadas”

Tuxtepec, Oaxaca.- Netflix lanzó esta semana el tráiler de “desenfrenadas” la nueva serie mexicana que fue filmada en Oaxaca y que pretende sea una de las grandes del entretenimiento formando parte del catalogo de producciones audiovisuales producidas en México en este 2020.

Este proyecto de la plataforma de streaming es protagonizado por Bárbara López, City Camacho, Lucia Uribe y Tessa Ia.

La producción grabó en Oaxaca desde el 2019, donde a través de las imágenes podremos observar el estilo colonial de sus calles, su cultura , su gastronomía y se darán cuenta del porque fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Escenarios como el Centro Histórico, el teatro Macedonio Alcalá y muchos más son los que podremos ver en la serie.

Durante su grabación, en redes sociales se pudieron observar videos de como las personas se acercaban a las locaciones, a pesar de que algunas calles se vieron bloqueadas.

En su estancia en Oaxaca, Bárbara López (“Juliantinas”) compartió en redes sociales lo bien que las trataron: “Oaxaca no ha hecho más que recibirnos con mucho amor”. Además visitaron “Hierve el Agua”, el museo del mezcal y saborearon su deliciosa gastronomía.

Cabe destacar que anteriormente, la ciudad de Oaxaca ya ha sido escenario para diversas grabaciones de telenovelas, películas y series.

“Desenfrenadas” retrata la vida de unas amigas que cansadas de la vida, deciden hacer algo diferente un fin de semana y emprenden un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Amor, aventura, felicidad y libertad son cosas que en su camino intentarán encontrar aunque para ello tendrán que enfrentarse a situaciones de la vida.

El “road trip” muy al estilo de “Y Tu Mamá Tambien” pero en serie, se estrenará el próximo 28 de febrero.

