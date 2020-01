Esperan hoteleros, que 2020 sea un año bueno para la región

-Están a la espera de que el gobierno del estado a través de la Sectur, anuncie las actividades a realizar en la región

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Rodolfo Cruz Arroniz, señaló que esperan que este 2020 sea un año mejor para la región, y así haya más turismo, por lo tanto habrá coordinación con el gobierno del estado.

En cuanto a la Secretaria de Turismo del gobierno del estado, puntualizó que habrá un evento en Mérida Yucatán, en donde van a promocionar al estado de Oaxaca, pero ya se les otorgó un espacio para promocionar la región de la Cuenca del Papaloapan.

Agregó que es importante que se sumen tanto el municipio de Tuxtepec, como los municipios de la región, para que sean varias actividades a las que se les dé la promoción y por lo tanto haya más turismo.

Entre otras actividades dijo que podrían ayudar a reactivar el turismo, dijo que son las fiestas de San Juan, la inauguración del estadio Gustavo Pacheco Villaseñor, así mismo esperan que se coordinen con el gobierno municipal, para que haya más turismo.

Y es que este 2019 el gobierno del estado, anunció que iban a realizar algunos eventos en este 2020 para que la región tuviera más turismo, y prueba de esto fue el pasado Encuentro de cocineras, en donde se reactivo la economía y el turismo, sin embargo en lo que va del año, no han informado más eventos a realizar en la región.

