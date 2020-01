En valle inician planeación y organización para la feria 2020

-Señala Rey Magaña que aunque no se ha confirmado la cartelera musical, se espera algunas sorpresas para los visitantes.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante la cercanía de la Feria anual que se realiza en honor a San José del 14 al 21 de marzo, en Valle Nacional ya se está planeando la logística para que esta fiesta sea todo un éxito al igual que el año pasado, ya que se busca realzar cada vez más las tradiciones y costumbres de este histórico pueblo, asi lo dio a conocer Rey Magaña presidente de ese municipio.

De antemano informó que ya los espacios donde se instalarán los puestos comerciales que vienen de otros estados, ya se están vendiendo desde los primeros días de este mes, dijo además que en esta ocasión se tiene contempladas algunas sorpresas para los visitantes que disfrutarán de estas fiestas, que se ha convertido en todo una tradición a nivel regional.

Una de las actividades que más llama la atención en toda la zona, es sin duda las carteleras musicales, debido a que en los últimos años Valle Nacional ha organizado eventos masivos de gran concentración pública, por lo que dijo el edil que en este año no será la excepción, sin embargo también comentó que todavía están en la alternancia de que grupo o banda tengan fechas disponibles para esa fecha, por lo que manifestó que hasta el momento no se ha definido la cartelera de los grupos musicales que llegarán en esta ocasión.

No obstante también anunció cambios dentro de su equipo de trabajo para que la planeación de este evento, sea de acuerdo a lo programado y detalló que la tesorera que estaba dejó el cargo debido a una mejor oportunidad de trabajo, pero indicó que llegó otra persona con más experiencia en el manejo de las cuentas para que rendir un informe más detallado de cual sería la cantidad más viable que se pueda invertir en esta feria 2020.

