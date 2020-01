Catean casa de ex diputado Vera Carrizal, no encuentran nada

Tomado de Cuarta Plana

Oaxaca, Oax.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaron a cabo un cateo en el domicilio de las hijas del ex diputado priista, Juan Vera Carrizal, señalado como autor intelectual de la agresión con ácido que sufriera la saxofonista, María Elena Ríos Ortiz.

De acuerdo con la información emitida dentro de la Fiscalía General de Oaxaca, el cateo se realizó este miércoles por la madrugada, con la intención de detener a Juan Verá Carrizal.

A pesar del despliegue de elementos, el operativo fue fallido, luego que al interior del domicilio no se encontraba el exlegislador, sólo menores de edad, algunas mujeres y hombres.

Al respecto, la familia de Juan Verá Carrizal lamentó estos hechos, argumentando que forman parte de los actos de hostigamiento que realizan las autoridades estatales.

En días pasado, la familia de Juan Verá Carrizal se dijo inocente de estos hechos y aseguró que están dispuestos a colaborar con la ley.

“Mis hijos y yo estamos abiertos al diálogo ante cualquier persona y autoridad para hacer todas las declaraciones necesarias con las reservas de ley, y si por alguna acción y omisión de nuestra parte involuntariamente se dañó a alguna persona, tenemos la voluntad de solucionarlo.

“Sin embargo pedimos y exigimos por este medio que ya se deje de causar todo acto de intimidación o molestia a nuestras personas y familia, pues también estamos en disposición de ejercitar las acciones legales correspondientes, hasta que nuestros derechos se respeten”, finalizó el documento emitido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario